«Краснодар» быстро удвоил счёт в матче с «Динамо»

На 28-й минуте матча «Динамо» - «Краснодар» был забит первый гол нового сезона. Гости получили мяч после грубой ошибки Роберто Фернандеса, и Джон Кордоба дальним ударом при помощи рикошета отправил мяч в сетку ворот «бело-голубых». Прошло несколько минут, и команда Владимира Ивича отличилась еще раз, сделав весомую заявку на победу в поединке. Кордоба и на сей раз был одним из героев эпизода, ассистировав Александру Черникову, который с нескольких метров вколотил мяч в сетку ворот «Динамо».

Счет стал 2:0 в пользу южан. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.