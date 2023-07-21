Кордоба - автор первого гола нового сезона Премьер-лиги

В пятницу стартовал новый сезон в Премьер-лиге матчем «Динамо» - «Краснодар». Полчаса команды присматривались друг к другу, особо не угрожая чужим воротам. И всё же в малособытийной борьбе был забит первый мяч сезона. Защитник «бело-голубых» Роберто Фернандес грубо ошибся, перехват, и Джон Кордоба ударом из-за пределов штрафной открыл счёт. Ему немного помог рикошет от нового капитана соперника, Фабиана Бальбуэны. Мяч изменил направление полета и оказался в сетке, голкипер был пойман на противоходе и не смог выручить. Счет стал 1:0 в пользу «быков».

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