Нагучев прокомментировал назначение Бальбуэны капитаном «Динамо»

Известный спортивный комментатор Роман Нагучев высказал свое мнение о назначении защитника Фабиана Бальбуэны капитаном «Динамо».

Нагучев отметил, что Фабиан Бальбуэна – сильный защитник, а также добрый и приятный человек. Несмотря на то, что он плохо говорит по-русски, его понимают все, и он играет важную роль в команде, устанавливая связь между игроками и тренером. Поэтому он был назначен капитаном «Динамо».

Относительно стиля игры нового тренера «Динамо» Марцела Лички, Нагучев подчеркнул, что он склонен к рациональному футболу.

«Мы можем увидеть другое «Динамо», – цитирует Нагучева «Матч ТВ».