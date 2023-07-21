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Деменко высказал свои ожидания от матча «Локомотива» и «Рубина»

21 Июля 2023 • 18:59 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
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Через 21 ч. 43 мин.

Бывший полузащитник Максим Деменко, представил свой анализ перед предстоящим матчем между «Локомотивом» и «Рубином».

Деменко отметил, что уровень РПЛ существенно отличается от Первой лиги, и подчеркнул, что «Рубин» под руководством Рашида Рахимова стал сильной командой, которую даже «Локомотиву» будет непросто победить. Он отметил, что пока неизвестно, какой стиль игры выберут казанцы.

Деменко подчеркнул, что успех «Локомотива» зависит от того, сохранилась ли в команде атмосфера, которая присутствовала во время весенней части прошлого сезона.

«Сейчас ситуация уже другая», – сказал Деменко изданию Vprognoze.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Максим Деменко
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
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