​Данни уверен в чемпионстве «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни не сомневается в том, что питерцы снова станут чемпионами России в сезоне 2023/2024.

Как известно, «Зенит» выигрывал золотые медали Премьер-лиги в каждом из пяти последних сезонов.

«Конечно, «Зенит» станет чемпионом России в этом году. У питерцев лучшая команда, они уже хорошо начали этот сезон, в Суперкубке обыграли ЦСКА», - сказал Данни, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Первый матч нового чемпионата России «Зенит» проведёт в субботу, 22 июля. В этот день команда Сергея Семака будет играть против «Пари НН» на выезде.