Личка объяснил назначение Бальбуэны капитаном «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Сегодня объявлен новый капитан команды, Бальбуэна. Объясните, как проходила процедура выбора, и ваш комментарий.

- Он очень нормальный в раздевалке. Я попросил у игроков мне написать свои варианты лидера команды в раздевалке, кандидатов на должность капитана. Можно сказать, появилось 4-5 имен, и я потом принял это решение, что это Фабиан. Он лидер команды, здесь играл, капитан сборной Парагвая, будет капитаном команды. Им могли также быть Фомин или Сергей Паршивлюк, который сегодня не играет. На сегодняшний день это Фабиан.

- Вас не смущает, что капитан - человек, которого год не было в команде?

- Нет, не знаю. Начинается новый сезон. Приходят и уходят игроки. Фаби вернулся в команду, которую, думаю, хорошо знает. Думаю, для игроков, которые написали свое мнение на бумаге, он один из лидеров раздевалки. Меня не интересует его отсутствие. Он пришел, я доволен его коммуникацией с ребятами на поле и тренировках. Будет лидером с Фоминым и Сергеем Паршивлюком. Он лидер команды.