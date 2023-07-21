Гранат рассказал, что ждать от матча открытия сезона РПЛ

Бывший футболист Владимир Гранат высказал свои ожидания от матча открытия сезона РПЛ 2023/2024 между «Динамо» и «Краснодаром», который состоится 21 июля в 19:00 по московскому времени.

Гранат отметил, что желает, чтобы этот матч задал тон всему чемпионату, учитывая интересные команды, участвующие во встрече. Он особо обратил внимание на нового тренера «Динамо» Марцела Личку, который ранее показывал хорошие результаты с «Оренбургом». По мнению Граната, ожидается, что команда будет демонстрировать более открытый и яркий футбол.

«Первые два тура покажут, как хорошо готово «Динамо», – сказал Гранат изданию «Чемпионат».