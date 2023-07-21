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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев оценил перспективы Ивича в новом сезоне РПЛ во главе «Краснодара»

21 Июля 2023 • 18:45 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Краснодар
1-й тайм

Экс-футболист «Барселоны» Игорь Корнеев оценил перспективы Владимира Ивича во главе «Краснодара» в новом сезоне Премьер-лиги.

«Всё будет зависеть от состава, который появится. Но в плане организации и самоотдачи, в плане того, что игроки будут с Ивичем расти, это совершенно точно. А как сложится, будем наблюдать», — заявил Корнеев в интервью «Матч ТВ».

По его словам, Ивич ставит самые высокие задачи на сезон, стремясь выиграть чемпионат. По мнению эксперта, настолько высокие амбиции могут стать проблемой при работе с сербским специалистом.

Напомним, что «Краснодар» откроет новый сезон Российской премьер-лиги гостевым поединком против «Динамо» в пятницу, 21 июля. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Игорь Корнеев Владимир Ивич
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