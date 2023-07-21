Сенников назвал тройку лидеров нового сезона РПЛ

Бывший футболист Дмитрий Сенников представил свой прогноз относительно команд, которые могут бороться за медали в Российской премьер-лиге в новом сезоне.

Сенников заявил, что «Локомотив» готов побороться за тройку или чемпионство в РПЛ. Он определил три команды, которые, по его мнению, будут бороться за места в тройке лидеров: «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Однако, «Спартаку» предстоит тяжелый путь, так как у него нестабильные результаты из-за частого использования молодых игроков и перебоев с трансферами.

«Поэтому я поставлю на эту тройку», – сказал Сенников изданию «Чемпионат».