Глушаков: Надеюсь, что «Зенит» не станет чемпионом

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков высказался о чемпионской интриге в предстоящем сезоне РПЛ.

«Надеюсь, что выиграет не «Зенит». Уже устали, что он побеждает постоянно. Хочется, чтобы интереснее было в этом сезоне», — заявил экс-игрок российской национальной команды, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «сине-бело-голубые» выиграли предыдущие пять розыгрышей Премьер-лиги. Первый тур российского первенства стартует в пятницу, 21 июля. В 19:00 по московскому времени «Динамо» на своём поле примет «Краснодар».