​В «Пари НН» озвучили задачу на сезон РПЛ

В преддверии старта нового чемпионата России в «Пари НН» озвучили задачу команды на сезон.

«Наша задача – финишировать в десятке Премьер-лиги. Очень хочется её выполнить», - сказал на пресс-конференции Дмитрий Кондратов, который возглавляет совет директоров нижегородского клуба.

Напомним, что в «Пари НН» прямо перед началом нового сезона сменился генеральный директор.

В первом туре нового чемпионата России «Пари НН» будет играть против «Зенита» на своём поле. Игра стартует 22 июля в 15:15 по московскому времени.

Добавим, что в прошлом сезоне «Пари НН» смог сохранить место в Премьер-лиге только за счёт успеха в стыковых играх.