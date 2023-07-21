Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Малком может перейти в «Аль-Хиляль».

«Зенит» рискует таким решением - отпустить Малкома. Малком к тому же не первый, кто покидает клуб. Он один из определяющих результат футболистов. Заменить его будет сложно. Это, конечно, возможно, но нужно будет потратить много времени.

Я говорил, что уход Вендела не будет огромной потерей. А вот уход Малкома значительно повлияет на результаты. Статистика прошлого сезона говорит сама за себя. Он и забивает и отдает. Он во многом определяющий игрок. Если он уйдет, то это будет большая потеря, которую нужно будет компенсировать. Возможно, нужно покупать кого-то нового, а может быть кто-то внутри команды сможет проявить себя», - сказал Лепёхин.