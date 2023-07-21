Бобёр: «Зенит» более стабилен, чем остальные команды»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался об интриге в предстоящем сезоне Премьер-лиги.

«Зенит» более стабилен, чем остальные команды. Он сильнее и по составу, и по дистанции идёт стабильнее. Остальные клубы могут выдать хороший отрезок, а следующий — провалить. Надеюсь на интригу», — заявил экс-полузащитник российской сборной в интервью «Матч ТВ». По его словам, невозможно предсказать тройку призёров по итогам сезона, выразив надежду на то, что «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» смогут навязать борьбу «Зениту».

Напомним, что предыдущие пять сезонов Российской премьер-лиги выиграл петербургский клуб.