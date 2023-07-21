Булыкин рассказал, с кем будет конкурировать «Зенит» в новом сезоне

Дмитрий Булыкин, бывший футболист сборной России, поделился своими мыслями о командах, которые могут представлять серьезную конкуренцию для «Зенита» в новом сезоне. Булыкин отметил возможные ослабления петербургской команды из-за отъезда бразильских футболистов.

По словам Булыкина, отъезд бразильских футболистов немного ослабит «Зенит», но не создаст сильного преимущества для конкурентов. Он подчеркнул, что успех команды зависит от широты скамейки и умелого подбора игроков, что, по его мнению, у «Зенита» находится на хорошем уровне.

«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» они хорошо подготовятся и дадут бой», – сказал Булыкин изданию «Газета.ру»