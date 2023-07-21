​«Васко да Гама» сделал предложение ЦСКА по Карраскалю – названа сумма

В летнее трансферное окно из ЦСКА может уйти атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», предложение московскому клубу по трансферу 25-летнего колумбийца сделал «Васко да Гама». Бразильский клуб предлагает 4 миллиона евро плюс бонусы. С их учётом предложение измеряется 5 миллионами евро за 50% экономических права на Карраскаля.

За ЦСКА Хорхе Карраскаль провёл 47 официальных матчей. В них колумбиец записал на свой счёт семь голов и семь результативных передач на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Карраскаля в 7 миллионов евро.