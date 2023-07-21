Гордеев: «Зениту» золотые медали не гарантированы»

Известный тренер Андрей Гордеев высказался о перспективах петербургского «Зенита» в новом сезоне Премьер-лиги.

«Мне кажется, что «Зениту» золотые медали не гарантированы. Говорят же, что могут уйти бразильцы и их сложно будет заменить», — сказал эксперт в интервью «Матч ТВ». По его мнению, все четыре московских коллектива смогут навязать борьбу за первое место.

Напомним, что в пятницу, 21 июля, с матча между «Динамо» и «Краснодаром» начнётся новый розыгрыш Премьер-лиги. Последние пять кампаний чемпионата завершились триумфом «Зенита».