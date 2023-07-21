​«Краснодар» озвучил состав на игру с «Динамо»

В пятницу вечером в первой игре чемпионата России сезона 2023/2024 сразятся «Динамо» и «Краснодар». Главный тренер «быков» Владимир Ивич включил в стартовый состав команды таких исполнителей:

Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба.

Поединок между «Динамо» и «Краснодаром» начнётся на «ВТБ Арене» в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что остальные семь матчей стартового тура Премьер-лиги пройдут на выходных – 22 и 23 июля.