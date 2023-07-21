​«Динамо» объявило состав на первый матч сезона РПЛ

В пятницу вечером новый чемпионат России будет открываться матчем между «Динамо» и «Краснодаром». Рулевой московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Шунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Смолов, Нгамалё, Тюкавин.

Стоит сказать, что для Марцела Лички это будет первая официальная игра в качестве главного тренера «Динамо». Ранее чех работал в России с «Оренбургом».

Матч «Динамо» - «Краснодар» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.