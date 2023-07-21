​Губерниев высказался о перспективах «Зенита» в сезоне РПЛ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах «Зенита» в новом чемпионате России.

«Если Малком и Клаудиньо останутся в «Зените», они станут чемпионами уверенно. А если уйдут эти игроки, то [питерцы] тоже станут чемпионами, но выиграют [титул] в очень упорной и героической борьбе», - сказал Губерниев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Как известно, «Зенит» выигрывал чемпионат России в каждом из пяти последних сезонов. Команда Сергея Семака снова будет защищать титул.

В стартовом туре Премьер-лиги «Зенит» сыграет против «Пари НН» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 22 июля.