Стало известно, когда Вендел прибудет в Санкт-Петербург

Будущее полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела остаётся туманным. Ранее в питерском клубе анонсировали возвращение 25-летнего футболиста в расположение команды, но не исключено, что в летнее окно Вендел всё-таки уйдёт.

Между тем, журналист Фабио Алейшо сообщил о том, когда Вендел прибудет в Санкт-Петербург.

«По моей информации, Вендел должен прилететь в Санкт-Петербург в воскресенье или в понедельник!» - написал Алейшо в своём телеграм-канале.

Напомним, что Маркус Вендел задержался в Бразилии из-за семейных обстоятельств. Футболист играет за «Зенит» с октября 2020 года после трансфера из лиссабонского «Спортинга».