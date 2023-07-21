Гришин: «Зенит» будет фаворитом чемпионата»

Тренер академии столичного ЦСКА Александр Гришин оценил интригу в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Спартак» приобретает усиление. ЦСКА в хорошей форме находится, если судить по Суперкубку. Как уже все привыкли, «Зенит» будет фаворитом чемпионата, но там происходят непонятные движения с бразильцами», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату». По его мнению, интерес в РПЛ формируется борьбой за тройку, в которой могут принять участие до пяти команд.

Напомним, что петербургский «Зенит» выиграл последние четыре розыгрыша Премьер-лиги. В прошедшем сезоне московские ЦСКА и «Спартак» соответственно заняли второе и третье место.