Махмудов: «Спартаку» будет очень сложно соперничать с «Зенитом» за чемпионство»

Капитан бакинского «Нефтчи» Эмин Махмудов оценил перспективы столичного «Спартака» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Спартаку» будет очень сложно соперничать с «Зенитом» за чемпионство, потому что действующий чемпион стабилен. В составе петербуржцев есть хорошие бразильцы, которые приобретаются за большие деньги», — заявил экс-игрок молодёжной сборной России в интервью «Чемпионату». По его мнению, «красно-белые» могут выстрелить в отдельно взятом сезоне, но в стабильности превзойти «Зенит» будет очень тяжело.

Напомним, что «сине-бело-голубые» выиграли предыдущие пять розыгрышей российского чемпионата. «Спартак» в прошедшем сезоне занял третье место, набрав 54 очка.