Билялетдинов: «В этом сезоне золото РПЛ может забрать московский клуб»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

По мнению эксперта, чемпионом нового сезона может стать один из московских клубов. Напомним, что на протяжении последних пяти лет главный трофей неизменно доставался «Зениту».

«Думаю, в этом сезоне за золото будет бороться не одна команда, московские клубы должны навязать конкуренцию «Зениту». Тем более если «Зенит» покинут Малком и Вендел. Команде придётся перестраивать игру, что может повлечь за собой последствия», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

При этом Билялетдинов также отметил, что многое в распределении сил будет зависеть от того, какие трансферы клубы ещё успеют сделать.

Первый матч нового розыгрыша РПЛ состоится уже сегодня, 21 июля. В нём сойдутся «Динамо» и «Краснодар». Начало — в 19:00 по московскому времени.