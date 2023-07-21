Айдамиров: «Задача «Ахмата» — выигрывать в каждом матче»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о главной цели грозненской команды на предстоящий сезон.

«Наша задача — выигрывать в каждом матче, других задач у нас нет. Я надеюсь, что «Ахмат» покажет хороший сезон», — приводит слова Айдамирова Metaratings.

Напомним, минувший сезон «Ахмат» завершил на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Новый розыгрыш чемпионата России стартует уже сегодня, 21 июля, матчем «Динамо» — «Краснодар». Грозненцы же завтра, 22 июля, встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.