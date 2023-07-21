Агент Кади подтвердил информацию о том, что футболист пропустит матч с «Динамо»

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади, отреагировал на информацию о том, что бразильский футболист пропустит матч первого тура РПЛ против «Динамо».

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист ещё не успел набрать оптимальную форму и восстановится лишь к следующей игре «Краснодара».

«Да, действительно у Кади есть небольшие проблемы. Думаю, в следующем туре он уже сможет выйти на поле», — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, матч «Динамо» — «Краснодар» состоится сегодня, 21 июля. Свою следующую встречу в рамках РПЛ «быки» проведут 30 июля против «Сочи».

В минувшем сезоне Кади провёл за «Краснодар» 11 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.