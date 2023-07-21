​Сёмин назвал «Локомотив» и «Рубин» равными командами

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сказал несколько слов о первом матче команды в новом чемпионате.

В стартовом туре Премьер-лиги «Локомотив» будет принимать «Рубин». Игра пройдёт в субботу, 22 июля, и начнётся в 17:30 по московскому времени.

«Говоря о первом матче «Локомотива» в этом сезоне, считаю, кто лучше подготовится, тот и одержит победу. Две совершенно равные команды. Даже несмотря на то, что «Рубин» только возвращается в РПЛ», - сказал Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Локомотив» занял восьмое место. «Рубин», в свою очередь, финишировал на первом месте в Первой лиге.