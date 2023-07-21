​Аршавин может покинуть «Зенит» - названа причина

Будущее Андрея Аршавина в «Зените» является туманным. Функционер, который сейчас занимает пост генерального директора питерского клуба по спортивному развитию, в обозримом будущем должен войти в состав правления «сине-бело-голубых» и продолжить курировать молодёжный сектор, рассказывает на своих страницах «РБК Спорт». Тем не менее, есть вероятность, что Аршавин покинет «Зенит». Причина – разногласия по кадровым вопросам внутри департамента.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. В первом туре нового сезона Премьер-лиги команда Сергея Семака будет играть на выезде против «Пари НН». Игра пройдёт в субботу, 22 июля.