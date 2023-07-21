​Кухарчук не поможет «Пари НН» в начале сезона

Нападающий Илья Кухарчук не поможет «Пари НН» в стартовых матчах нового сезона. Причина – перелом мизинца на ноге. В общую группу 32-летний Кухарчук сможет вернуться приблизительно через полторы-две недели, рассказывает sport24.

Напомним, что Илья Кухарчук перебрался в «Пари НН» этим летом в качестве свободного агента после ухода из «Торпедо».

Матч первого тура чемпионата России «Пари НН» проведёт в субботу, 22 июля. Команда Сергея Юрана на своём поле сразится с чемпионом последних лет в лице «Зенита». Игра стартует в 15:15 по московскому времени.

Напомним, что «Пари НН» в прошлом сезоне сохранил место в РПЛ по итогам стыковых игр.