Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» предложил сменить формат сборов национальной команды России.

«Было бы гораздо интереснее, если бы сборная России играла со сборной легионеров. Этот матч был бы куда интереснее, чем остальные товарищеские матчи сборной. Вышли бы Кордоба, Конате, Карраскаль, Мойзес и остальные против сильнейших россиян. Болельщикам такой формат мог бы очень понравиться. А смысл в обычных товарищеских матчах?

Карпин соберёт состав для галочки. Ну, собирается состав сборной, а что дальше? Никто из наших болельщиков не знает ни одного катарского футболиста. Лучше уж тогда сыграть с сербами или армянами. Можно же придумать новый формат.

Пусть сборная будет играть первый матч с одной командой легионеров, второй - с другой для разнообразия. И поставить тренером одной команды Семака, а другой - Карпина. А то Карпин постоянно говорит, что не держится за место в сборной и складывается такое ощущение, что ему эта работа в тягость. Можно часто менять тренеров сборной, а они будут собирать под себя состав. Такой формат был бы интересен болельщикам, самим игрокам и СМИ. И вообще можно менять главного тренера сборной раз в две недели в текущей ситуации», - сказал Селюк.