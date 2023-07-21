Полузащитник «Краснодара» Кади пропустит игру с «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Кади пропустит матч первого тура РПЛ против «Динамо» из-за травмы.

По информации Sport24, 27-летний бразилец ещё не набрал оптимальную форму и восстановится только к следующей игре «Краснодара».

В минувшем сезоне Кади провёл за «Краснодар» 11 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Цвета «быков» южноамериканский футболист защищает с января нынешнего года, ранее он выступал за «Карабах», а также ряд бразильских и португальских клубов.

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится сегодня, 21 июля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.