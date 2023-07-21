В «Зените» анонсировали возвращение Вендела

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, дал комментарий по поводу будущего полузащитника Маркуса Вендела.

«Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в её расположении. Об этом говорил и Сергей Богданович. Он футболист «Зенита» и должен исполнять свои обязанности», - сказал Медведев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Медведев указал на семейные трудности, с которыми в последнее время столкнулся 25-летний футболист. Вендел в течение короткого срока потерял тётю, которая была ему очень близка, и дедушку. Дедушка Маркуса ушёл из жизни тогда, когда у полузащитника уже был билет на самолёт, и он планировал вернуться в лагерь «Зенита».

За «Зенит» Маркус Вендел играет с октября 2020 года после трансфера из «Спортинга».