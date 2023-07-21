Известный российский тренер Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от следующего сезона Российской премьер-лиги.

- Вам не кажется, что в следующем сезоне «Зениту» будет сложнее, чем в предыдущем, из-за такой хорошей формы ЦСКА?

- «Зениту» точно будет сложнее в том числе из-за того, что не только ЦСКА будет пытаться составить конкуренцию питерцам.

Кажется, ребята из Бразилии не будут играть на своём прежнем уровне. Во-первых, по сезону они впервые столкнутся с сопротивлением, с которым раньше не сталкивались. Во-вторых, мы видим, что зенитовцы потихоньку начинают немного истерично реагировать на судейские решения. В Суперкубке Карасёв допустил возникновение плотной жёсткой борьбы, на которую армейцы реагировали спокойно, а зенитовцы показали своё не самое лучшее психологическое состояние.

- Как вы оцените выступление новичка «Зенита» Ду Кейроса?

- Он с каждой игрой обретает уверенность. Неплохой игрок, тут нет вопросов. Он точно впишется в структуру команды.