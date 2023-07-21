​Слуцкий и Генич заключили спор на чемпиона России

Известный тренер Леонид Слуцкий и комментатор Константин Генич в ходе программы «Коммент.Превью» заключили спор на чемпиона России. Слуцкий считает, что титул Премьер-лиги снова выиграет «Зенит». Генич, в свою очередь, ставит на то, что золотые медали завоюет другая команда.

Проигравший в споре должен будет в следующем году купить победителю новый «айфон».

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.

Ранее Константин Генич выступил с прогнозом, что титул Премьер-лиги в сезоне 2023/2024 завоюет «Спартак». В последний раз «красно-белые» выигрывали чемпионат в 2017 году, когда команду тренировал Массимо Каррера.