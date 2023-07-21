Жирков: «Не думаю, что «Фейеноорду» нужно покупать Захаряна за 15 миллионов евро»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков отреагировал на информацию об интересе «Фейеноорда» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

Ранее сообщалось, что нидерландский клуб не готов платить за 20-летнего россиянина больше 8 миллионов евро, однако «бело-голубые» намерены заработать на продаже своего футболиста не меньше 15 миллионов.

Жирков усомнился в том, что к Захаряну сейчас есть реальный интерес со стороны европейских клубов, так как команды из России в данный момент времени не могут участвовать в еврокубках.

«Если бы Захарян играл в каких-нибудь европейских чемпионатах, то был бы спрос и интерес. Тем более это нидерландцы, которые воспитывают своих игроков. Покупать за такие большие деньги… Не думаю, что это им нужно», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 37 матчей, забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.