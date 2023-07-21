​«Динамо» объявило имена капитана и вице-капитанов команды

Капитаном «Динамо» в сезоне 2023/2024 действительно будет защитник Фабиан Бальбуэна. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Напомним, что в прошлом году Бальбуэна приостанавливал действие контракта с «Динамо». В течение года защитник был игроком «Коринтианса» на временной основе.

Вице-капитанами «Динамо» в новом сезоне будут Антон Шунин, Даниил Фомин, Фёдор Смолов и Сергей Паршивлюк.

Первую игру в чемпионате России сезона 2023/2024 «Динамо» проведёт сегодня, 21 июля. Команда Марцела Лички будет играть против «Краснодара» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.