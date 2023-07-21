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​В «Пари НН» сменился гендиректор официально

21 Июля 2023 • 15:22 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
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Через 22 ч. 45 мин.

Равиль Измайлов больше не является генеральным директором «Пари НН». Об этом в своём телеграм-канале сообщил Глеб Никитин – губернатор Нижегородской области.

Никитин отметил весомый вклад Измайлова в развитие «Пари НН» и пожелал ему успехов в будущем.

Новым руководителем «Пари НН» стал Давид Мелик-Гусейнов. В последние годы этот специалист был министром здравоохранения в Нижегородской области.

Первый матч в новом чемпионате России «Пари НН» проведёт в субботу, 22 июля. Команда Сергея Юрана будет принимать «Зенит» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Равиль Измайлов Пари НН Давид Мелик-Гусейнов
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ПАРИ НН ЗЕНИТ
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