Равиль Измайлов больше не является генеральным директором «Пари НН». Об этом в своём телеграм-канале сообщил Глеб Никитин – губернатор Нижегородской области.

Никитин отметил весомый вклад Измайлова в развитие «Пари НН» и пожелал ему успехов в будущем.

Новым руководителем «Пари НН» стал Давид Мелик-Гусейнов. В последние годы этот специалист был министром здравоохранения в Нижегородской области.

Первый матч в новом чемпионате России «Пари НН» проведёт в субботу, 22 июля. Команда Сергея Юрана будет принимать «Зенит» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.