«Спартак» в летнее трансферное окно проявлял интерес к форварду Виктору Давиле, который выступает за мексиканский «Леон». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В последнее время слухи активно связывают 25-летнего Давилу с московским ЦСКА. «Армейцы» пытаются подписать чилийца.

Виктор Давила оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 5,5 миллиона евро. Форвард провёл четыре матча за национальную сборную Чили. В этих играх Давила записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Матчи первого тура чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля.