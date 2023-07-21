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Ловчев: «Ивич доказал, что он неплохой тренер»

21 Июля 2023 • 14:54 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
Через 2 ч. 38 мин.

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев в преддверии матча первого тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» поделился мнением о работе главного тренера «быков» Владимира Ивича.

По мнению Ловчева, по ходу весенней части минувшего сезона Ивич сумел доказать, что является неплохим специалистом, нормализовав ситуацию после того, как команду покинули многие легионеры. При этом ветеран не смог однозначно сказать, что ожидает «Краснодар» под руководством сербского тренера в будущем.

«Ивич на том отрезке, который он работает в «Краснодаре», сумел доказать, что он неплохой тренер. Не выдающийся, конечно, но неплохой. Пока трудно сказать, что ждёт «Краснодар» в ближайшем будущем под руководством Ивича», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится уже сегодня, 21 июля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Евгений Ловчев Владимир Ивич
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ДИНАМО МОСКВА КРАСНОДАР
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