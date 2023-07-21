«Динамо» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В первом туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и «Краснодар».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Краснодар
Доступ после регистрации
Протокол игры
|28'Кордоба Джон (0:1)
|36'Черников Александр (0:2)
Шунин Антон•Даса Элазар•Бальбуэна Фабиан•Фернандес Роберто•Скопинцев Дмитрий•Захарян Арсен•Фомин Даниил•Макаров Денис•Смолов Фёдор•Нгамалё Николя•Тюкавин Константин
Сафонов Матвей•Волков Сергей Евгеньевич•Кайо Панталеао•Алонсо Хуниор•Петров Сергей•Черников Александр•Кривцов Никита•Ахметов Ильзат•Батчи Жоау•Сперцян Эдуард•Кордоба Джон
21 июля. Стадион "ВТБ Арена".
Бан пользователя