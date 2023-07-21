Ловчев: «Динамо» обыграет «Краснодар»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче первого тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

По мнению эксперта, «бело-голубые» обыграют «быков» в результативном матче. Ловчев также отметил, что стартовая игра нового сезона может стать центральной в первом туре российского чемпионата.

«Думаю, «Динамо» выиграет. При этом обязательно забьют обе команды. И «Динамо», и «Краснодар» — атакующие команды, поэтому тотал наверняка будет больше двух с половиной», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится сегодня, 21 июля. Начало — в 19:00 по московскому времени.