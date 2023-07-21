​В «Динамо» выбрали нового капитана

Капитаном «Динамо» в новом сезоне будет защитник Фабиан Бальбуэна. Об этом рассказывает телеграм-канал «Шинель Берии».

Напомним, что 31-летний Бальбуэна вернулся в «Динамо» после года выступлений за «Коринтианс». Ранее парагваец приостанавливал действие трудового соглашения с московским клубом.

Первый матч нового чемпионата России «Динамо» проведёт сегодня, 21 июля. Команда Марцела Лички будет играть против «Краснодара» на своём поле. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.