Алдонин — о матче «Динамо» — «Краснодар»: «Думаю, ни одна из команд не будет придерживаться оборонительной тактики»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

По мнению эксперта, команды покажут зрелищный и атакующий футбол, за которым интересно будет наблюдать зрителям.

«Матч «Динамо» — «Краснодар» — отличное событие для старта чемпионата. Я думаю, ни одна из команд не будет придерживаться оборонительной тактики», — цитирует Алдонина Metaratings.

Напомним, минувший сезон «бело-голубые» завершили на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от шестых «быков» на три очка.

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится сегодня, 21 июля. Начало — в 19:00 по московскому времени.