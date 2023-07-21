Сёмин: «Дзюба ещё несколько лет будет играть на высоком уровне»

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами поделился мнением о перспективах 34-летнего центрфорварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы в новом сезоне.

«Как выступит Дзюба в новом сезоне? Продолжит делать свою работу - забивать голы. Артём еще несколько лет будет играть на высоком уровне», - приводятся слова специалиста на страницах издания «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале. В рамках Премьер-лиги нападающий провел 11 поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.