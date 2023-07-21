Ловчев назвал клубы, которые будут бороться за топ-3 РПЛ

Экс-игрок сборной СССР и столичного «Спартака» Евгений Ловчев составил список из нескольких команд, которые, по его мнению, будут бороться за попадание в топ-3 Российской премьер-лиги.

«Кто войдет в топ-3, кроме «Зенита»? Назову три команды, которые будут претендовать: ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». ЦСКА показал, что сейчас не хуже «Зенита», - оставил сообщение эксперт в своих социальных сетях.

По итогам прошлого сезона чемпионом России стал петербургский «Зенит». Серебряные медали выиграл московский ЦСКА, а топ-3 замкнул еще один столичный клуб – «Спартак».

Новый розыгрыш Премьер-лиги стартует сегодня, 21 июля, поединков «Динамо» - «Краснодар».