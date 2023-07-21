Гаджиев рассказал, от чего будет зависеть результат матча «Динамо» — «Краснодар»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ, в котором встретятся московское «Динамо» и «Краснодар».

По мнению специалиста, очень много в предстоящей встрече будет зависеть от настроя и самоотдачи обеих команд. Гаджиев подчеркнул, что несмотря на неудачные выступления «бело-голубых» в концовке прошлого сезона и смазанное празднование столетия клуба, текущий год продолжает оставаться для них юбилейным.

«В сезоне стартует не только новый главный тренер Марцел Личка, но и всё обновлённое «Динамо». Очень многое в этом матче будет зависеть от готовности обоих соперников. Будем надеяться, что обе команды подойдут к встрече в оптимальном состоянии», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится сегодня, 21 июля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.