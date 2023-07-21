Ловчев назвал два клуба, которые точно вылетят из РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев предсказал итоги сезона Российской премьер-лиги. Он назвал два клуба, которые вылетят из элитного дивизиона.

«Кто вылетит? Одна из команд, которая только что вошла - «Балтика». Не вижу там серьезного укрепления. И вторая - «Факел». Команда не укрепилась летом», - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Напомним, что новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует в пятницу, 21 июля, матче между московским «Динамо» и «Краснодаром».

В минувшем сезоне чемпионом стал «Зенит», второе место занял ЦСКА, а топ-3 замкнул «Спартак».