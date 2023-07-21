Московское «Динамо» представило форму, в которой команда будет выступать в сезоне 2023/2024.

«Комплект выполнен в традиционном дизайне и наших классических бело-голубых цветах», - говорится в сообщении пресс-служба «Динамо».

Свой первый матч в новом сезоне «Динамо» проведёт уже сегодня, 21 июля. Команда Марцела Лички в стартовом туре Премьер-лиги будет играть против «Краснодара» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Динамо» заняло только девятое место.