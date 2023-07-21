Кривцов назвал лучшего дриблёра «Краснодара»

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов поведал о том, кто является лучшим дриблером в команде. Его выбор пал на полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян. Человек способен обыграть двоих-троих и создать численное преимущество для нас. Каждый должен уметь обыгрывать, но из дриблёров выделю именно Эдика», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Чемпионат».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Сперцян принял участие в 28 поединках, в которых отметился десятью забитыми мячами и 11 результативными передачами.

По итогам прошлого сезона «быки» финишировали на шестом месте в РПЛ.