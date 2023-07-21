Смородская: «Зенит» будет фаворитом РПЛ даже без Малкома и Вендела»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

Смородская считает, что «Зенит» останется главным фаворитом чемпионата России даже в случае ухода лидеров команды Малкома и Вендела. По мнению Смородской, сейчас «сине-бело-голубые» не имеют конкурентов в споре за чемпионский титул.

«У «Зенита» очень сильный состав и много игроков на одну позицию. «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне, они будут бороться за тройку, но никак не за чемпионство», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Напомним, новый сезон РПЛ стартует сегодня, 21 июля, матчем «Динамо» — «Краснодар». «Зенит» же свой матч проведёт завтра, 22 июля, против нижегородского «Пари НН». Начало — в 15:15 по московскому времени.