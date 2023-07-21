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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

За кем из россиян следить в европейских чемпионатах

21 Июля 2023 • 13:45 Комментировать

В Европе уже начались отборы к еврокубкам, а не за горами и старт чемпионатов. Хотя россиянам уезжать на Запад стало сложнее, тем не менее даже в ведущих иностранных турнирах есть наши соотечественники, за которыми следует следить.

Франция

Именно в Лиге 1 выступает наша главная звезда. Прошлый сезон для Александра Головина в составе «Монако» получился самым успешным за все время выступления за монегасков. Жаль, что его команда не попала в Лигу чемпионов. Наверное, будь у 27-летнего полузащитника иной паспорт, он даже мог бы перейти в более солидный клуб, но, видимо, политика мешает в этом. При этом нет сомнений, что в «Монако» Головин продолжит стабильно играть в основе.

Именно во Францию этим летом перебрался ещё один россиянин. Далер Кузяев давно мечтал попробовать свои силы в иностранном чемпионате, и в новом сезоне это случится. Полузащитник подписал контракт с «Гавром», который по итогам прошлого сезона пробился в Лигу 1. Пожалуй, для клуба это отличное усиление. Кузяев – игрок с опытом в Лиге чемпионов, чемпионате мира и чемпионате Европы. Для «Гавра» это важно, учитывая, что команда явно будет бороться за выживание.

Италия

Пока непонятно, в каком клубе будет играть Алексей Миранчук, но в Италии он наверняка останется. Полузащитник принадлежит «Аталанте», но прошлый сезон он провёл в составе «Торино» на правах аренды. Туринцы хотели выкупить хавбека, но не потянули финансовые аппетиты бергамасков. В «Аталанте» же, похоже, не очень рассчитывают на Миранчука. Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Вероны», но пока этого не случилось.

Примерно в такой же ситуации находится Александр Кокорин. Форвард прошлый сезон провёл в кипрском «Арисе» в аренде, где помог клубу выиграть чемпионат. Его не прочь были оставить, но денег на это не было. В итоге Кокорин вернулся в «Фиорентину», которой принадлежит и уже успел забить в предсезонном товарищеском матче. Вряд ли Кокорин останется во Флоренции, но наверняка продолжит выступление в Европе.

Ещё в составе «Венеции» из Серии В числится Денис Черышев. Однако за этим турниром и следить сложнее, да и вингер может покинуть клуб этим летом.

Испания

Если говорить про вторые дивизионы, то надо отметить попытку Никиты Иосифова пробиться в Испании. В «Вильярреале» он так толком и не получил шанса, но остался в стане. Новый сезон Иосифов проведёт в «Мирандесе» из Ла Лиги 2. Хочется верить, что после этого шага назад последует шаг вперёд, и вингер окажется в испанской элите.

Турция

Суперлига – не самый топовый чемпионат, но далеко не последний. Ещё прошлым летом в «Фатих Карагюмрюк» перебрался Магомед Оздоев, где провёл успешный сезон. Нет сомнений, что 30-летний полузащитник останется за рубежом, так что и за ним можно будет следить.

Норвегия

За чемпионатом Норвегии следить сложно, но вот за выступлениями местных клубов в еврокубках намного проще. Никита Хайкин в прошлом сезоне пытался пробиться в состав «Бристоль Сити», но в Англии так и остался в роли запасного. В итоге вратарь вернулся в Норвегию – в клуб, где продолжает быть первым номером. Будем надеяться, что «Будё Глимт» вновь сверкнёт в Европе, чтобы мы могли следить за нашим голкипером.

Сербия

Также нам надо болеть за белградскую «Црвену Звезду», чтобы команда успешно выступила в еврокубках. В составе чемпиона Сербии выступают Егор Пруцев и Владислав Голдин. Хочется верить, что молодые россияне смогут добиться прогресса в балканском клубе.

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Кто ещё может уехать

Есть вероятность, что в ближайшее время количество россиян за рубежом увеличится. Магомед-Шапи Сулейманов в последнее время играл за турецкий «Гиресунспор» и израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Сообщается, что вингер вновь собирается отправиться за границу, возможно, даже во Францию.

У Андрея Лунёва завершился контракт с леверкузенским «Байером», и вратарь вроде не прочь вновь поиграть за границей. Также в Европу может вернуться Антон Митрюшкин, который вряд ли рад перспективе играть в составе «Химок» в ФНЛ. Все, конечно, ждут отъезда Арсена Захаряна, но это будет сделать непросто.

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Торино Аталанта Гавр Александр Кокорин Серия А Лига 1 Магомед Оздоев Алексей Миранчук Александр Головин Далер Кузяев
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